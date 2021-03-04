حملة لرفع التجاوزات على المواقع الاثرية في كركوك

حملة لرفع التجاوزات على المواقع الاثرية في كركوك

المستقلة/- قامت مفتشية اثار وتراث كركوك بحملة لإزالة التجاوزات على المواقع الاثرية الواقعة في قضاء الحويجة برفقة شرطة قسم حماية الاثار والتراث في المحافظة .

واوضح رائد العبيدي مفتش اثار وتراث كركوك ان المفتشية قامت بحملات لإزالة التجاوزات الحاصلة على مواقعنا الاثرية وشملت الحملة موقع تل الجول الاثري بازاله حضائر لإيواءالحيوانات مبنية من مادة البلوك ومادة الطين دون أحداث ضرر في الموقع

وأشار الى اخذ تعهدات من أصحاب الحضائر بعدم البناء مرة ثانية وعدم التجاوز على الموقع ومحرماته.