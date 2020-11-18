حملة رقابية صحية لمتابعة المحلات التجارية في ميسان 

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..قامت دائرة صحة ميسان، مساء الأربعاء، بحملة رقابية صحية لمتابعة المحلات التجارية في المحافظة وكشفت العديد من المخالفات.

وقالت المديرية في بيان أنها باشرت مساء اليوم بحملة نفذتها شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة و شعبة الرقابة في القطاع الأول وبفرق صحية رقابية متعددة بالتعاون مع الامن الوطني والجريمة الاقتصادية لمتابعة المحلات التجارية العامة وأسواق بيع الجملة والمطاعم والمقاهي والافران

واشارت إلى ان الهدف هو الإطلاع على مدى توفر الشروط الصحية والتأكد من صلاحية المواد الغذائيه وسحب نماذج وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة لبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري

وذكر البيان انه تم العثور على مواد غير صالحة للاستهلاك البشري اثناء الحملة، مؤكدا انها اتلفت موقعيا بمحضر أصولي بحضور صاحب العلاقة و حث أصحاب المحلات العامة الإلتزام بتنفيذ قرارات خلية الأزمة لفايروس كورونا والالتزام بارتداء مستلزمات الحماية الشخصية والتأكيد على التباعد وتقليل الازدحام .