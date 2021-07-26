حملة اغتيالات تشهدها العراق في الآونة الاخيرة

المستقلة /- مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا عراقيا وقوات الأمن يعثرون على جثة الشاب ملقاه على قارعة الطريق وعليها اثار الرصاص في قضاء الزبير بمحافظة البصرة بعد ساعات من اختفائه.

الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعى علي كريم وهو الابن الاكبر للناشطة العراقية فاطمة البهادلي والتي سبق وتعرضت لحملة تحريض من منصات اعلامية على صلة بإيران بتهمة العمالة للقنصلية الامريكية.

وهي التهمة التي سبق تم وجهت لمعظم النشطاء قبل اغتيالهم من قبل جهات ايرانية حسب ما قاله البعض

قالت منظمة العفو الدولية عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ” يجب على السلطات العراقية الكشف عن مصير 643 ناشطا ومتظاهرا تم اختطافهم على يد مجموعات شبه عسكرية شيعية منضوية في الدولة ”

من جهة أخرى ، تصاعدت آلة الاغتيالات وخطف النشطاء في العراق مؤخرا ، وسط استنكار تام لدور الميليشيات الايرانية وتورطها في قتل وتعذيب واختطاف النشطاء والمشاركين في الاحتجاجات.

كما ان تم اغتيال الكثير من العراقيين قبل عدة سنوات وما زالت حملة الاغتيالات بحق نشطاء عراقيين مستمرة لهذا اليوم.