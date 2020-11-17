حملات مجانية لمكافحة 1505 دونم من بساتين كربلاء

المستقلة ..أعلن مدير زراعة كربلاء  رزاق الطائي ، اليوم الثلاثاء،  عن مكافحة  1505 دونم مجانا من ذبابات فاكهة البحر الأبيض المتوسط والخوخ  والياسمين على أشجار الحمضيات في بساتين المحافظة  للموسم الخريفي 2020 .

وقال الطائي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية ، لاتزال مستمرة بهذه الحملة  المجانية في مناطق مختلفة من كربلاء “.

ودعا “المزارعين بالتعاون مع العاملين بهذه الحملات وتطبيق التعليمات العلمية الخاصة بطرائق المكافحة الصحيحة بوقت واحد لمنع انتقالها من بستان الى آخر “.

الى ذلك قال رئيس قسم الوقاية المهندس الزراعي ثائر متعب سلمان ، إن ” كوادرنا المختصة في القسم  ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية المنتشرة في عموم المحافظة ،  مستمرة بمتابعة هذه الحملة من باستخدام المصائد والمبيدات والفرمونات “.

وأوضح  إن “هذه الحملات تجري مجانا من خلال توزيع مستلزمات المكافحة  على الفلاحين بهدف القضاء على الآفات الزراعية وتقليل أضرارها على أشجار الفاكهة في عموم  المحافظة  “.

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