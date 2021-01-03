حمزة نمرة يطيح بـ محمد منير وأحمد سعد.. تفاصيل

المستقلة /- تصدرت مجموعة من الفيديوهات الفنية قائمة الاعلى مشاهدة على موقع يويتوب من ابرزها :

أغنية فاضى شوية لـ حمزة نمرة

حققت أغنية “فاضي شوية” لـ المطرب حمزة نمرة نجاحا كبيرا، حيث إحتلت التريند رقم 1 على موقع “يوتيوب” وتخطت 4 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب

تقول كلمات الأغنية: “آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة”.

ومايهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة .. إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا”.

“فاضي شوية” كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان.

أغنية باب الجمال لـ محمد منير

بينما احتلت أغنية باب الجمال لـ محمد منير، تريند رقم 3 بعد طرحها على موقع “اليوتيوب” وتقترب الاغنية من مليون مشاهدة

تقول كلمات الأغنية: “باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو .. والقلب مال .. واتفننت .. جدا في ترقيصه .. قلبي اتهبل .. دُقّوا الطُبَل .. غنوا بقا وهيصو .. توب الفرح مظبوط عليها .. قبل ماتقيسو”.

وادي اللي موش عاملينلو حساب .. العشق سكّرنا .. واحنا اللي قولنا الحب عذاب .. وبيبانه سكّرنا .. بنت اللذينة .. قدرت علينا .. سكنت ف افكارنا .. وقف الزمان .. اول مابان .. الرمش ده وهدّى .. والعقل طار .. عشنا ف حصار .. لما الجميل عدى”.

“باب الجمال” كلمات أحمد حسن راؤول، والحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل

أغنية رسالة لـ أحمد سعد

حققت اغنية رسالة للمطرب احمد سعد اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7

وتقول كلمات الأغنية ..

رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة .. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة

رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة .. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش

ماتقولوش إن إحنا واحد .. عمرنا مانمشى فى طريق

إنتوا صفحة طويتها راحت .. ياللى سيبتونى غريق