حماس توضح بشأن الأسير مروان البرغوثي

المستقلة /- أكد حركة حماس أنها حريصة على خروج جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وفي مقدمتهم القادة والمحكومون بأحكام مرتفعة ومدى الحياة والمؤبدات.

وشدد المصدر على أن هناك حرصا من الحركة على إخراج هؤلاء القادة وتم دائما طرح أسمائهم في صفقة “شاليط”، كاشفا عن “فيتو إسرائيلي أو حتى من تدخلات من قبل البعض خصوصا حول مروان البرغوثي”.

وأضاف: “حتى اللحظة في هذه الجولة من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى نقطة الحديث حول من وعدد الذين سيخرجون من السجون”، مشيرا إلى أن “الاحتلال ما زال يماطل ولم يستجب للذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة في هذا الموضوع”.

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