حماس تنتقد الاهتمام العالمي بالملف الاوكراني على حساب الملف الفلسطيني

القيادي في حماس موسى أبو مرزوق

المستقلة/- مراد سامي/..انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق غياب أي دور فعلي لمؤسسة الأمم المتحدة في الصراع العالمي ولاسيما في علاقة بالتطورات الجديدة بين أوكرانيا وروسيا.

وغرد أبو مرزوق في صفحته على موقع “تويتر” “لم تعد مؤسسات الأمم المتحدة، تحفظ السلم والأمن العالميين، ومجلس الأمن لم يعد فاعلًا، إن كان الأمر متعلقًا بالخمسة الكبار”.

وأضاف “عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد انتهى، لعدم قدرتها على اتخاذ قرار الحرب ضد روسيا”.

ولم تعلن حركة حماس عن أي موقف رسمي بخصوص الوضع في أوكرانيا رغم توقعات باصطفافها الى الجانب الروسي، الا أن أبرز التصريحات الإعلامية لقيادات حماس بدت محبطة من تطور الوضع في القارة العجوز.

ويبدو أن الزخم الذي حظيت به أوكرانيا على المستوى الإعلامي والديبلوماسي جاء على حساب الملف الفلسطيني بحسب قيادات حماس التي أدركت على ما يبدو أن أي تصعيد محتمل في الضفة لن يحظى بذات المتابعة الدولية في ظل الحرب الدائرة شرق أوروبا.

هذا ومن المنتظر ان تشارك قيادات حمساوية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها اخر الشهر في محافظات الضفة رغم رفضها اجراء الانتخابات في غزة في خطوة اعتبرها البعض كاشفة لازدواجية حماس ولنواياها الانقلابية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رسميا.. كيم كارداشيان تحصل على حكم بالطلاق من كانييه

اخبار العراق

إنشاء ساتر أمني على الشريط الحدودي بين ميسان و ايران

اخر الاخبار

 تتويج  إعلامية فلسطينية بلقب ملكة جمال المذيعات لعام 2022

اخر الاخبار

المثقفون ..والتباكي على مستقبل الإنتاج الثقافي

اخبار فلسطين

حماس تنتقد الاهتمام العالمي بالملف الاوكراني على حساب الملف الفلسطيني

اخر الاخبار

الشاي الأزرق كنز من الفوائد لا تفوتها

اخر الاخبار

ترامب: كان من الممكن أن تصبح أمريكا أكبر من السعودية

اخر الاخبار

ترامب: كان من الممكن أن تصبح أمريكا أكبر من السعودية

اخر الاخبار

دولة تعلن خلوها من كورونا

اخر الاخبار

الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي

اخر الاخبار

إلهام شاهين تكشف مصير ثروتها وتعلق على اعتزال آثار الحكيم

اخر الاخبار

لماذا لا يصدأ خنجر توت عنخ آمون الحديدي؟

اخر الاخبار

‏الأسوأ لم يأت بعد.. كيف تؤثر الحرب بأوكرانيا على أسواق النفط

اخر الاخبار

الكاظمي يوجه بتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل

اخبار العراق

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 3 مليارات دولار في شباط الماضي

اخبار العراق

سياسي مستقل يؤكد.. التحالف الثلاثي يمكن ان يتصدع في اي وقت

اخر الاخبار

دولة القانون : وزير المالية ملزم بمعالجة الاثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار