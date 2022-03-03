حماس تنتقد الاهتمام العالمي بالملف الاوكراني على حساب الملف الفلسطيني

المستقلة/- مراد سامي/..انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق غياب أي دور فعلي لمؤسسة الأمم المتحدة في الصراع العالمي ولاسيما في علاقة بالتطورات الجديدة بين أوكرانيا وروسيا.

وغرد أبو مرزوق في صفحته على موقع “تويتر” “لم تعد مؤسسات الأمم المتحدة، تحفظ السلم والأمن العالميين، ومجلس الأمن لم يعد فاعلًا، إن كان الأمر متعلقًا بالخمسة الكبار”.

وأضاف “عهد أمريكا كقطب متفرد بالعالم قد انتهى، لعدم قدرتها على اتخاذ قرار الحرب ضد روسيا”.

ولم تعلن حركة حماس عن أي موقف رسمي بخصوص الوضع في أوكرانيا رغم توقعات باصطفافها الى الجانب الروسي، الا أن أبرز التصريحات الإعلامية لقيادات حماس بدت محبطة من تطور الوضع في القارة العجوز.

ويبدو أن الزخم الذي حظيت به أوكرانيا على المستوى الإعلامي والديبلوماسي جاء على حساب الملف الفلسطيني بحسب قيادات حماس التي أدركت على ما يبدو أن أي تصعيد محتمل في الضفة لن يحظى بذات المتابعة الدولية في ظل الحرب الدائرة شرق أوروبا.

هذا ومن المنتظر ان تشارك قيادات حمساوية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها اخر الشهر في محافظات الضفة رغم رفضها اجراء الانتخابات في غزة في خطوة اعتبرها البعض كاشفة لازدواجية حماس ولنواياها الانقلابية.