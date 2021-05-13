حماس تقصف مطار رامون بصواريخ “عياش 250” الأكثر تدميراً

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت ”كتائب القسام“ الجناح العسكري لحركة ”حماس“ استهداف مطار رامون في ”تل أبيب“، اليوم الخميس، بصاروخ ”عياش 250“ الذي تستخدمه لأول مرة في التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ”أبوعبيدة“ الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إنه تم إطلاق صاروخ ”عياش 250″ بمدى يتجاوز 250 كيلومتراً وبقوة تدميرية هي الأكبر حتى الآن“.

وأضاف أن “ قائد هيئة الأركان محمد الضيف يدعو شركات الطيران العالمية إلى وقف رحلاتها إلى فلسطين المحتلة تجنبًا لرشقات الصواريخ“، على حد قوله.

وقالت القناة (13) العبرية إن وابلاً ضخماً من الصواريخ أطلقت نحو عسقلان و“تل أبيب“ وبئر السبع من قطاع غزة.

انظروا لهذا المشهد.. لحظة دك مستوطنات الاحتلال في فلسطين المحتلة بصواريخ كتائب القسام.#فلسطين_تنتفض #غزة_تقاوم pic.twitter.com/BbLtzdeMLg — رضوان الأخرس (@rdooan) May 13, 2021

في ذات الإطار، قالت قناة ”كان“ العبرية إن طائرة مسيرة مفخخة نجحت في اختراق أجواء غلاف غزة وانفجرت فوق أحد الكيبوتسات ببلدة محاذية للقطاع.

وتمتلك الأجنحة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس، طائرات مسيرة بأنواع مختلفة، بعضها مجهز لكي يقوم بعمليات انتحارية لاستهداف أهداف معينة.

من جهتها، ذكرت إذاعة الاحتلال بالتزامن مع ذلك أن نحو 70% من سكان إسرائيل باتوا يعيشون في الملاجئ خلال الأيام الأخيرة.

في المقابل، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل قررت مواصلة التصعيد وتوجيه الضربات ضد حركة ”حماس“ والفصائل الفلسطينية، وأرسلت تعزيزات عسكرية مكثفة على تخوم قطاع غزة، انتظاراً لصدور قرار ببدء حرب برية ربما على قطاع غزة.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، بإرسال ”تعزيزات مكثفة“ من القوى الأمنية الى المدن المختلطة التي يسكنها يهود وعرب والتي شهدت أعمال عنف ومواجهات خلال الأيام الماضية.

وقال غانتس في بيان له: ”نحن في وضع طوارىء بسبب العنف الوطني، ومن الضروري الآن تعزيز القوات بكثافة على الأرض، وسيتم إرسالها فورا لتطبيق القانون والنظام“.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ الإثنين إلى 83 شهيدا جراء الضربات الإسرائيلية، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وقالت الوزارة إن ”إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 83 شهيدا من بينهم 17 طفلا و7 سيدات و487 إصابة بجروح مختلفة“.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف منذ مساء الإثنين أكثر من 600 مرة قطاع غزة، بينما أطلقت حماس أكثر من 1600 صاروخ باتجاه اسرائيل.

صافرات الانذار وهروب الصهاينة في تل أبيب pic.twitter.com/pLc7ppCIPY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 13, 2021

في ذات الإطار، قال أبو عبيدة الناطق باسم ”كتائب القسام“ الجناح العسكري لحركة حماس، إنه لا خطوط حمراء في حال استباحت إسرائيل مدينة القدس، مشيرا إلى أن القدس محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات