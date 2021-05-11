حماس تعلن معركة نداء القدس وتطلق 100 صاروخ فجر اليوم

المستقلة /- أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ، أنها اطلقت أكثر من 100 صاروخ تجاه إسرائيل فجر الثلاثاء.

وأوضحت الغرفة المشتركة في تصريح لها، فجر اليوم الثلاثاء، أن إطلاق الصواريخ يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي في المسجد الأقصى والشيخ جراح.

بدور، أكد محمد البريم، مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة بفلسطين، أن الغرفة المشتركة، أطلقت اسم “معركة نداء القدس” على ردها على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الأقصى والقدس.

وكانت قوات العدو الاسرائيلي اطلقت عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم حارس القلاع سقط فيها اكثر من عشرين شهيدا بينهم 9 اطفال .