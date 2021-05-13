حماس تحدد شروطها لوقف قصف المدن المحتلة

المستقلة /- قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، فوزي برهوم، الأربعاء، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يجري اتصالات مع عدة جهات بهدف وقف العدوان على غزة.

وحدد برهوم خلال مقابلة إعلامية، “شروط حركته لإعادة الهدوء إلى غزة بوقف العدوان على القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، محملا الاحتلال المسؤولية عن تدهور الأوضاع”.

وطالبت الحركة بوقف فوري للعدوان على غزة، فيما طالبت بضمان عدم انتهاك الوقف.

وحول الوساطات الدولية والاقليمية، الناطق باسم حماس، أكد “عدم علمه بوصول أي وفد مصري إلى غزة”، لكنه أكد أن “الاتصالات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمم المتحدة مستمرة”.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 غارة جوية شنتها في آن واحد على مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وكانت طائرات إسرائيلية قصفت مبنى وزارة المالية في غزة والبنك المركزي وسط القطاع.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وعدد من الجرحى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ مفترق السرايا – مجمع أبو خضرة الحكومي في غزة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

مصرع شخص وإصابة 7 بانفجار في السعودية

اخبار فلسطين

إسرائيل تستشهد بـ “هيفاء وهبي” لتضليل العالم

اخبار فلسطين

القسام توجه رسالة للاحتلال: إلى الملاجئ

اخبار فلسطين

حماس تحدد شروطها لوقف قصف المدن المحتلة

اخبار فلسطين

هديل عرفة.. عروس غزة التي قتلت إسرائيل فرحتها

اخبار فلسطين

الكابينت الإسرائيلي يصادق على توسيع الهجمات ضد غزة

اخبار فلسطين

الغانم: لكي ينتصر الفلسطيني يجب الوقوف معه وفضح جرائم الاحتلال

اخبار فلسطين

الغانم: لكي ينتصر الفلسطيني يجب الوقوف معه وفضح جرائم الاحتلال

اخر الاخبار

الفصائل الفلسطينية تطلق عشرات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

اخر الاخبار

بعد رفض شعبي.. تونس تخفف ساعات حظر التجوال الليلي

اخبار مصر

انتشال 30 قطعة معدنية من معدة طفلة مصرية ..صور

اخر الاخبار

تعطل العمل بحقل تمار للغاز الإسرائيلي بعد استهدافه بصواريخ من غزة

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى يعلن فرض حظر تجوال في مدينة اللد

اخبار فلسطين

نتنياهو يهدد “حماس” بـ”ضربة لم تتخيلها” بعد مقتل قيادى بكتائب القسام

اخبار الاردن

الأردن يرسل مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة

اخبار العراق

الوقف السني يعلن استمرار فتح المساجد خلال حظر التجوال

اخبار العراق

مقتل أكبر مستثمر عراقي في قطاع الدواجن بشجار مسلح