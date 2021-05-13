حماس تحدد شروطها لوقف قصف المدن المحتلة

المستقلة /- قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، فوزي برهوم، الأربعاء، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يجري اتصالات مع عدة جهات بهدف وقف العدوان على غزة.

وحدد برهوم خلال مقابلة إعلامية، “شروط حركته لإعادة الهدوء إلى غزة بوقف العدوان على القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، محملا الاحتلال المسؤولية عن تدهور الأوضاع”.

وطالبت الحركة بوقف فوري للعدوان على غزة، فيما طالبت بضمان عدم انتهاك الوقف.

وحول الوساطات الدولية والاقليمية، الناطق باسم حماس، أكد “عدم علمه بوصول أي وفد مصري إلى غزة”، لكنه أكد أن “الاتصالات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمم المتحدة مستمرة”.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 غارة جوية شنتها في آن واحد على مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وكانت طائرات إسرائيلية قصفت مبنى وزارة المالية في غزة والبنك المركزي وسط القطاع.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وعدد من الجرحى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ مفترق السرايا – مجمع أبو خضرة الحكومي في غزة.