حمادة هلال في ورطة بعد خلع زوجته الحجاب بظهور صادم

المستقلة /- في أول ظهور لها بعد خلعها الحجاب فاجأة زوجة الفنان المصري حمادة هلال الجمهور بحضورها إلى جانبه في مهرجان الفضائيات العربية.

المهرجان الذي حدص مساء أمس السبت بحضور نخبة من النجوم كان أول ظهور لزوجة حمادة هلال إلى جانبه بعد خلعها الحجاب لتسانده في تكريمه بالمهرجان عن مسلسل المداح الذي تم عرضه في السباق الرمضاني.

وأثار ظهورها ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة وبين من انتقد حمادة وزوجته.

من جهة أخرى ، تألق الفنان حمادة هلال هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنانة السورية نسرين طافش بمسلسل ” المداح ” الذي حقق نجاحا مبهرا هذا العام بقصة وحبكة درامية جديدة من نوعها.

يذكر ان الفنان المصري حمادة هلال ، ممثل ومغني من مواليد عام 1982 بدأ مسيرته الفنية مطلع عام 1994

مل منذ وقت مبكر في مختلف المهن للمساهمة في معيشة عائلته التي كانت تمر بظروف مادية صعبة. لاحظ أقاربه جمال صوته فأخذوا يطلبوا منه الغناء في الأفراح والموالد. انتسب إلى كلية السياحة والفنادق عام 1997.