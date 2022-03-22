حل سحري لعلاج سيلان اللعاب أثناء النوم.. سيدهشك

المستقلة /- يعتبر سيلان اللعاب. أثناء النوم. أمراً شائعاً. ولا يشكل خطراً على الصحة. ولكنه قد يكون ناجم عن أمراض معينة. أو بسبب النوم بوضعية خاطئة، بجانب أسباب أخرى.

ولعلاج مشكلة سيلان اللعاب أثناء النوم. تابع المقال التالي:

العمل على توقف التنفس من الفم أثناء النوم عن طريق التعرف على السبب الكامن ورائه، سواء كان احتقان أو انسداد الأنف أو التهابات جيوب الأنفية أو حساسيات الأنف.

النوم على الظهر لأنه يساعد على تجنب سيلان اللعاب وشراء وسادة مخصصة لدعم الرقبة والرأس للحصول على راحة أكثر أثناء النوم.

ممارسة بعض تمارين الوجه لأنها تساعد على ارتخاء عضلاته، ما يساعد على تقليل الترهل الذي يحدث في الجلد أثناء النوم وتقليل خروج اللعاب.

التنفس بعمق لأنه ينظم نمط النفس ما يساعد على التقليل بسهولة من التنفس من الفم.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها تحفز إنتاج اللعاب في الفم، وخاصة قبل النوم.

عدم تناول الطعام سريعاً ومضغه ببطء يساعد على تقليل إفراز اللعاب في الفم.