حل سحري لعلاج سيلان اللعاب أثناء النوم.. سيدهشك

المستقلة /- يعتبر سيلان اللعاب. أثناء النوم. أمراً شائعاً. ولا يشكل خطراً على الصحة. ولكنه قد يكون ناجم عن أمراض معينة. أو بسبب النوم بوضعية خاطئة، بجانب أسباب أخرى.

ولعلاج مشكلة سيلان اللعاب أثناء النوم. تابع المقال التالي:

العمل على توقف التنفس من الفم أثناء النوم عن طريق التعرف على السبب الكامن ورائه، سواء كان احتقان أو انسداد الأنف أو التهابات جيوب الأنفية أو حساسيات الأنف.

النوم على الظهر لأنه يساعد على تجنب سيلان اللعاب وشراء وسادة مخصصة لدعم الرقبة والرأس للحصول على راحة أكثر أثناء النوم.

ممارسة بعض تمارين الوجه لأنها تساعد على ارتخاء عضلاته، ما يساعد على تقليل الترهل الذي يحدث في الجلد أثناء النوم وتقليل خروج اللعاب.

التنفس بعمق لأنه ينظم نمط النفس ما يساعد على التقليل بسهولة من التنفس من الفم.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها تحفز إنتاج اللعاب في الفم، وخاصة قبل النوم.

عدم تناول الطعام سريعاً ومضغه ببطء يساعد على تقليل إفراز اللعاب في الفم.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة البيئة تعلن مواقع الطيب والدلمج محميات طبيعية

اخر الاخبار

(لنكة) الامس و(بالة) اليوم

اخر الاخبار

مقابر كالاخانا التاريخية في جمهورية أذربيجان

اخر الاخبار

ميسان تنظم أول مسابقة للابل في العراق

اخبار العراق

وزير الداخلية يباشر بمهام وزير الهجرة والمهجرين

اخر الاخبار

نجاح جديد يجمع الشاعر المغربي خالد سلام بالفنانة زينب أسامة

اخر الاخبار

إنفصال حسام جنيد وإمارات رزق

اخر الاخبار

إنفصال حسام جنيد وإمارات رزق

اخر الاخبار

ابدئي يومك بهذه المشروبات.. وقولي وداعاً لدهون البطن

اخبار العراق

تركيا تعلن عن رفع الحظر على تصدير الحبوب الى العراق

اخر الاخبار

ممثلات أجدن دور الأم في الفن رغم حرمانهن منها

اخر الاخبار

السعودية.. اعتداء جماعي على فتيات ببوليفارد الرياض! – فيديو

اخر الاخبار

ظهور نتائج فحص كورونا للمنتخب العراقي

اخبار العراق

طقس العراق: استمرار تأثر البلاد بحالة من الاستقرار الجوي

اخر الاخبار

الإطار التنسيقيي يشترط تشكيل ’كتلة أكبر’ مع الصدر لتقديم مرشح رئاسة الوزراء

اخبار العراق

المالية تباشر تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي

اخبار العراق

وزارة العمل: نظام جديد لاستعادة الأموال المصروفة في غير محلها