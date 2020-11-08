حلول طبيعية للتخلص من تصبغات الجسم

المستقلة /- تعانى الكثير من النساء من البقع الداكنة العنيدة في بشرتهن – المعروفة أيضًا باسم فرط التصبغ – وهي لعنة البشرة الخالية من المكياج، والتى تأتى نتيجة مغادرة حب الشباب أو مع التقدم في العمر أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وقد أكد عدد من الخبراء وفق مانقلت “اليوم السابع” عن موقع “mindbodygreen” على وجود عدد من المكونات الطبيعية التى يمكن العثور عليها بسهولة في منازلنا ، لها القدرة على علاج فرط التصبغ.

الصبار

يعد الصبار منقذًا للعناية بالبشرة، حيث يحتوى على الفيتامينات والإنزيمات والمعادن وأحماض الساليسيليك والأحماض الأمينية، وقد وجدت دراسة حديثة أن عصير الصبار يحتوي أيضًا على مادة كيميائية تسمى الألوزين، والتي قد تساعد في علاج فرط التصبغ المرتبط بحب الشباب عند استخدامه موضعياً.

الليمون أو الجريب فروت أو البرتقال أو الكيوي

هذه الفواكه اللذيذة مليئة بحمض الأسكوربيك، وهو شكل طبيعي من فيتامين سي. مع تجنب الأضرار البيئية مثل أضرار أشعة الشمس، حتى أنه يسرع من شفاء الندوب.

ببساطة يمكنك وضع القليل من عصير الليمون على البقعة الغامقة، لكن احذري من استخدامه قبل الخروج في أشعة الشمس.

الطماطم

يقوم الجسم بتحويل بيتا كاروتين المضاد للأكسدة، الموجود في الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي الأحمر، إلى فيتامين أ، وهو العنصر النشط الذي يقشر الخلايا المصطبغة على سطح الجلد.

خل التفاح

خل التفاح هو واحد من أكثر علاجات التجميل شعبية، وتساعد خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات على علاج الندبات، خاصة مع احتوائه على حمض الماليك، وهو حمض تقشير خلايا الجلد الميتة التي شابها التصبغ.

عرق السوس

جذر عرق السوس هو طريقة جيدة لإزالة الصبغة، بالإضافة إلى كونه مساعد يومي لواقي الشمس لمنع الأشعة فوق البنفسجية من التسبب في التصبغ.