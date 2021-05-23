حلول سحرية لإطالة عمر الحاسوب

المستقلة /- تقوم حياتنا في هذه لاايام خاصة بعد الغزو التكنولوجي لها على مجموعة كبيرة من الاجهزة و الصناعات الالكترونية والدقيقة ومن هذه الاجهزة على سبيل المثال: الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب التي تستخدم في ضبط وتنظيم الكثير من مسارات الحياة اليوم

ولأهمية الاجهزة الالكترونية في حياتنا فانه لابد من المحافظة عليها وصيانتها لانها ان تعطلت قد يؤدي هذا الى العديد من المشكلات

ومن هذه الاجهزة التي نستخدمها بكثرة الحاسوب المحمول أو ما يسمى ب” اللاب توب ” حيث ينصح بعدد من الممارسات للمحافظة على هذه الاجهزة لاطول فترة ممكنة ومنها:

1 . فيما يتعلق بجهاز الحاسوب المحمول (اللاب توب) : هناك مجموعة من النصائح التي يمكن ان تقوم بها لانها نصائح بسيطة لكنها ذات اثر كبير فهو يعمل على المحافظة على الجهاز فنستطيع مثلا استخدام التخزين السحابي فهذه الطريقة في التخزين تزيد كفاءة الجهاز التي من الممكن ان يفقدها اذا تم استخدام طرق اخرى قد تساهم بغزو الجهاز من قبل الفيروسات

2 . للمحافظة على القيمة الشرائية لحاسوبك المحمول يمكن ان تقوم بتحديث الربامج باستمرار لان هذا يساعد على المحافظة على الكمبيوتر بشكل اكثر فعالية

3 . عند طوي سلك الشاحن اطويه بلطف حتى لا يتضرر شاحن الجهاز الكهربائي مما يتسبب بدفعك لمبالغ اضافية او قد يتسبب بالاستغناء عن الجهاز

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