حلف الناتو يؤكد.. نقف متضامنين مع أوكرانيا وسندعمها طالما كان ذلك ضروريا

المستقلة /- أكد أمين عام حلف الناتو ينيس ستولتنبرغ أن الغرب سيدفع ثمن مساعدته لكييف، إلا أنه شدد على ضرورة استمرار هذه المساعدة “رغم أنها مهمة ليست سهلة”.

وفي تصريح لقناة ZDF الألمانية، قال ستولتنبرغ: “نشهد دعما غير مسبوق من حلفاء الناتو الأوروبيين وألمانيا وكندا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم” لأوكرانيا.

وأضاف: “لقد شاركت في منتدى “منصة القرم” للرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، وكانت رسالة جميع القادة الحاضرين واضحة: نقف متضامنين مع أوكرانيا وسندعمها طالما كان ذلك ضروريا”.

ولفت إلى أن تقديم الدعم العسكري لكييف ليس بالمهمة السهلة، قائلا: “أنا لا أقول إنها مهمة سهلة، فالأمر يتطلب عملا شاقا، وأنا بصدد العمل مع قادة آخرين في الناتو في أوروبا وأمريكا الشمالية لتزويدنا بالدعم بشكل مستمر”.

وأشار إلى المساهمة التي تقدمها ألمانيا في هذا الصدد، معربا عن أمله في أن “الحكومة الألمانية ستقدم المزيد”.

وحذر من أن الشتاء القادم سيكون قاسيا. وقال: “سندفع ثمن دعمنا لأوكرانيا بسبب العقوبات، وبالطبع فإن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح، لكن علينا أن نفهم أنه لا يوجد بديل”.

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