حلا نورة تعلن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها بعد مرور 8 سنوات

المستاقلة /- أعلنت الفنانة السعودية المقيمة في الكويت حلا نورة، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها بعد مرور 8 سنوات على زواجهما، مشيرة إلى أن ”خالتها“ هي السبب الرئيس وراء وقوع الطلاق.

وتركت حلا نورة، منشورا عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، قالت فيه: ”أعلن انفصالي بعد زواج سعيد دام 8 سنوات والسبب خالتي ”المكيودة“ والأفاعي اللي معاها دمرولي بيتي“.

وأضافت حلا نورة قائلة: ”الله يوريني فيج عجائب قدرته“، واصفة خالتها تلك بالمجنسة الأردنية.

واستطردت حلا نورة تقول: ”أنا مو عاقة وهالمرة ماراح أسكت عن حقي وبالنهاية كلكم راح تخسرون والله يقويني أخذ حقي من عينكم“.

وفي تعليقها على ذلك المنشور كتبت حلا نورة قائلة: ”الفتنة أشد من القتل حسبي الله ونعم الوكيل محتاجة دعواتكم تكفون لاتنسوني بالدعاء“.

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