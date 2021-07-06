حكيمي ينتقل إلى باريس سان جيرمان

المستقلة/- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الظهير المغربي أشرف حكيمي، الثلاثاء، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ونشر النادي الباريسي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”، يعلن خلاله التعاقد مع حكيمي حتى صيف 2026، مغازلا به الجماهير المغربية بعدما نشر علم البلاد إلى جوار شعار سان جيرمان.

وانتهت رحلة اللاعب الدولي المغربي بملعب جوزيبي مياتزا سريعا، حيث جاء رحيله عن الإنتر بعد موسم واحد أمضاه بقميص بطل الدوري الإيطالي.

وجاء رحيل حكيمي بشكل سريع عما توقعه مشجعو الإنتر، لكن يبدو أن ترك كونتي لمنصب المدير الفني أسهم في تفكير اللاعب في خوض تجربة جديدة بملعب حديقة الأمراء.

وانضم صاحب الـ22 عاما إلى النيراتزوري الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو، ليصبح إحدى ركائز كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ورغم عدم إعلان سان جيرمان عن قيمة الصفقة، فإن إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية أفادت بأنها كلفت وصيف بطل الدوري الفرنسي حوالي 60 مليون يورو.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مي عمر توجه رسالة إلى الشعب الأردني.. لهذا السبب

رياضية

تحديد موعد نهائي كأس أمير الكويت

رياضية

برشلونة مهدد بالحرمان من الصفقات الجديدة

رياضية

حكيمي ينتقل إلى باريس سان جيرمان

رياضية

السعودية تتوج بكأس العرب للشباب

اخر الاخبار

البوابة الى الغرب

اخر الاخبار

سِبْتَة واحدة من سِتَّة

اخر الاخبار

سِبْتَة واحدة من سِتَّة

اخر الاخبار

مشاركة فيلم “الامتحان” في مهرجان “كارلوفي فاري” الدولي

اخر الاخبار

شاهد.. ردود أفعال الإثيوبيين بعد إعلان الملء الثاني لسد النهضة

اخبار العراق

الموسوي: حرائق المستشفى التركي في كربلاء تخريبية وتهدف لتعطيل عمله وتحويله للاستثمار

اخر الاخبار

أسد طليق فوق سطح أحد المنازل في السعودية… فيديو‎

اخبار العراق

اطلاق مبادرة جديدة لمواجهة الجرائم المالية الخطرة في العراق

اخر الاخبار

شاهد.. مطالبات بالقبض على السعودية “أثير الحلوة” بسبب مقاطع “خادشة للحياء”

اخر الاخبار

الجزائر: مسؤول صحي ينفى صحة أرقام إصابات كورونا المعلنة في البلاد

اخر الاخبار

مقتل 4 أطفال أشقاء بحادث غرق فى الأردن

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى: كافة الخيارات مفتوحة لتحقيق مصالحنا بشأن سد النهضة