حكيمي ينتقل إلى باريس سان جيرمان

المستقلة/- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الظهير المغربي أشرف حكيمي، الثلاثاء، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ونشر النادي الباريسي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”، يعلن خلاله التعاقد مع حكيمي حتى صيف 2026، مغازلا به الجماهير المغربية بعدما نشر علم البلاد إلى جوار شعار سان جيرمان.

وانتهت رحلة اللاعب الدولي المغربي بملعب جوزيبي مياتزا سريعا، حيث جاء رحيله عن الإنتر بعد موسم واحد أمضاه بقميص بطل الدوري الإيطالي.

وجاء رحيل حكيمي بشكل سريع عما توقعه مشجعو الإنتر، لكن يبدو أن ترك كونتي لمنصب المدير الفني أسهم في تفكير اللاعب في خوض تجربة جديدة بملعب حديقة الأمراء.

وانضم صاحب الـ22 عاما إلى النيراتزوري الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو، ليصبح إحدى ركائز كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ورغم عدم إعلان سان جيرمان عن قيمة الصفقة، فإن إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية أفادت بأنها كلفت وصيف بطل الدوري الفرنسي حوالي 60 مليون يورو.