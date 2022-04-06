حكومة كندا تفرض عقوبات على ثمانية رجال أعمال روس آخرين

المستقلة/- قررت حكومة كندا فرض عقوبات على ثمانية رجال أعمال روس آخرين، وواحد من المسؤولين العسكريين الروس، وذلك بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وتشمل القائمة فلاديمير بوتانين أحد المالكين الرئيسيين لشركة “نورنيكل”، ورجل الأعمال فيكتورفكسيلبيرغ، وكذلك كيريل شمالوف، أحد المساهمين في شركة “سيبور”، ورئيس شركة “نوفتيك” ليونيد ميخلسون.

وضمت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية أيضا، رجل الأعمال دميتري بومبيانسكي، وغالينا بومبيانسكايا، ورجل الأعمال ألكسندر فينوكوروف، ورئيس مجلس إدارة “روساغرو” فاديم موشكوفيتش، ورئيس مديرية المخابرات العامة بهيئة الأركان العامة الروسية (GRU) إيغور كوستيوكوف.

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