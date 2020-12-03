حكومة كردستان تعلن عن جدولا بصرف الرواتب ليوم الاحد المقبل

حكومة كردستان تعلن عن جدولا بصرف الرواتب ليوم الاحد المقبل

المستقلة /- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، عن جدولا بصرف الرواتب ليوم الاحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تابعته المستقلة اليوم الخميس، انها ستقوم يوم الاحد 6/12/2020، بصرف رواتب شهر تشرين الاول الماضي، موظفي ومنتسبي وزارة البيشمركة، في ديوان الوزارة والالوية ومنتسبي قوات 70 و 80 في الوزارة”.

واضافت الوزارة ان “الرواتب ستصرف باستقطاع تبلغ نسبته 21%، فيما الاستقطاع من الدرجات العليا سيكون بالآلية نفسها التي كانت في عملية الصرف السابقة”.