حكومة كردستان تعلن عن جدولا بصرف الرواتب ليوم الاحد المقبل

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المستقلة /- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، عن جدولا بصرف الرواتب ليوم الاحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تابعته المستقلة اليوم الخميس، انها ستقوم يوم الاحد 6/12/2020، بصرف رواتب شهر تشرين الاول الماضي، موظفي ومنتسبي وزارة البيشمركة، في ديوان الوزارة والالوية ومنتسبي قوات 70 و 80 في الوزارة”.

واضافت الوزارة ان “الرواتب ستصرف باستقطاع تبلغ نسبته 21%، فيما الاستقطاع من الدرجات العليا سيكون بالآلية نفسها التي كانت في عملية الصرف السابقة”.

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