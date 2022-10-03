حكومة كردستان تستعد لاستقبال الكاظمي الذي سيزور أربيل اليوم

المستقلة/- أعلنت حكومة إقليم كردستان، الإثنين، إجراء استعدادت لاستقبال رئيس وزراء الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، الذي من المقرر أن يزور أربيل اليوم.

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقت المستقلة نسخة منه، “يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، الذي سيزور أربيل، حيث ستُجرى مراسم الاستقبال الرسمية في مطار أربيل الدولي”.