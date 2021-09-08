حكومة كربلاء تطالب التعامل مع المحافظة على إنها مدينة عالمية

حكومة كربلاء تطالب التعامل مع المحافظة على إنها مدينة عالمية

المستقلة / علي النصر الله / .. طالبت حكومة كربلاء ، التعامل مع المحافظة على إنها مدينة عالمية يؤمها أكثر من خمسين مليون زائر سنويا من مختلف أرجاء العالم.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الأربعاء ، إن “التخصيصات المالية للمحافظة غير كافية لتغطية نفقات الزيارات المليونية لاسيما زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام “.

وأكد إن ” الاموال المخصصة لكربلاء في الموازنة لا تتناسب مع حجم السكان “.

وأضاف إن “الإحصائيات الرسمية تقدر عدد سكان كربلاء بمليون و250 الف نسمة، الا إن الواقع يشير الى تجاوز مليونين و250 الف نسمة “.