حكومة كربلاء:  اغلب معوقات الاستثمار بسبب القوانين السائدة

المستقلة / علي النصر الله / .. اقامت جامعة الوارث كلية القانون محافظة كربلاء ، ندوة حوارية بعنوان (التنظيم القانوني لصناديق الاستثمار ) وبحضور شخصيات برلمانية واكاديمية وبعض رؤوس الأموال .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاثنين ، عقب مشاركته الندوة إن ” اغلب معوقات الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال في العراق هي القوانين السائدة “.

وأشار الى إن “تلك القوانين بحاجة إلى تعديلات تتماشى مع حاجة المواطن “.