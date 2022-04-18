حكومة كربلاء:  اغلب معوقات الاستثمار بسبب القوانين السائدة

المستقلة / علي النصر الله / .. اقامت جامعة الوارث كلية القانون محافظة كربلاء ،  ندوة حوارية بعنوان  (التنظيم القانوني لصناديق الاستثمار ) وبحضور شخصيات برلمانية واكاديمية وبعض رؤوس الأموال .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاثنين ، عقب مشاركته الندوة إن ” اغلب معوقات الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال في العراق هي القوانين السائدة  “.

وأشار الى إن “تلك القوانين بحاجة إلى تعديلات تتماشى مع حاجة المواطن “.

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