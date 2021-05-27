حكومة الكاظمي تضع شرطا للموافقة على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات الانتخابات

المستقلة /- وافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المبكرة المقرر إقامتها في تشرين الأول المقبل.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه،اليوم الخميس، ان “المجلس وافق على منح شركة (كيزكا بلس ديفرنت) الألمانية سلفة نقدية بمقدار 50% من إجمالي مبلغ التعاقد، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.

واضاف البيان ان “ذلك مقابل خطاب ضمان بكامل قيمة السلفة من أحد المصارف المعتمدة لاستكمال إجراءات التعاقد بشأن طباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب وتجهيزها”.