حكومة السوداني تطلق سراح مواطن امريكي متهم بــ “التجسس”

المستقلة / متابعة /- أعلنت شبكة ذا ناشيونال نيوز ، عن اطلاق سراح مواطن امريكي موقوف في العراق بتهمة “التجسس لصالح السي أي أي الامريكية” نتيجة لضغوط مارستها واشنطن على الحكومة في بغداد بعد احد عشر أسبوع من اعتقاله.

وأوضحت الشبكة خلال تقرير تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، أن المواطن الأمريكي مزدوج الجنسية والذي يحمل كنية (انوار الزماني)، اعتقل في مدينة أربيل قبل احد عشر أسبوعا بطلب من الحكومة المركزية في بغداد تحت تهمة “التجسس لصالح السي أي أي الامريكية”، مؤكدة، ان “السلطات العراقية والأمريكية امتنعت عن ذكر الاسم الحقيقي للمعتقل لاسباب امنية”، على حد قولها.

الشبكة بنيت، ان “المعني” والذي قالت ان مصادرها كشفت عن جزء من اسمه “شاكر”، يحمل الجنسية العراقية والأمريكية، وقام بعمل “مثير للشك” بحسب وصفها خلال إقامته في العراق من خلال “تحقيقه عن الجهات السياسية والمسلحة والشخصيات المسيطرة والمؤثرة على مجلس القضاء الأعلى في البلاد”.

وتابعت أن “عملية التحقق التي قام بها المتهم أتت بعد شكوك الإدارة الامريكية بسيطرة فصائل مرتبطة بايران على مجلس القضاء الأعلى بعد إصداره سلسلة من القرارات التي اعتبرتها الإدارة الامريكية تصب في مصلحة ايران ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال فترة الازمة السياسية”.

ذا ناشيونال نيوز قالت أيضا إن “إطلاق سراح المتهم بالتجسس والذي كان يواجه عقوبة الحكم بالاعدام تحت القانون العراقي، أتت من خلال ضغوط مارستها واشنطن على الحكومة العراقية، حيث أصدرت الخارجية الامريكية بيانا حول اطلاق سراحه اكدت خلاله على ان سلامة المواطنين الأمريكيين في العراق هي الأولوية الأولى لها”.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على ان الضغوط التي مارستها واشنطن على بغداد أتت بنتيجة بعد “أسابيع من المفاوضات بين واشنطن وبغداد حول تامين اطلاق سراح المتهم بالتجسس”، مؤكدة “رفضت الخارجية الامريكية والسلطات العراقية الإجابة على الأسئلة حول المتهم والأسباب التي دعت لاطلاق سراحه”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

السفير الإيراني وبلاسخارت يتفقان على دعم الحكومة واستقرار العراق

اخبار الاردن

ملك الاردن يزور إيطاليا الأسبوع المقبل

اخبار العراق

بعد انخفاض صادراتها للعراق.. السوداني يوقع صفقة مع ايران بقيمة 4 مليار $

اخبار العراق

الدفاع تدعو المفسوخة عقودهم الى مراجعة مركز تطوع بغداد

اخر الاخبار

امريكا تجهيز حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية

اخبار العراق

طقس العراق : توقع انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

السفير الإيراني وبلاسخارت يتفقان على دعم الحكومة واستقرار العراق

اخبار العراق

حكومة السوداني تطلق سراح مواطن امريكي متهم بــ “التجسس”

رياضية

كأس العالم 2022 … المغرب يفوز على كندا 2-1 ويبلغ دور الـ16 في المونديال

اخر الاخبار

فنانون واجهوا الاتهامات والسجن بسبب المخدرات ..من هم؟

اخر الاخبار

ما تأثير الاحتجاجات في الصين على التوريد عالميا؟

اخبار العراق

الدفاع تدعو المفسوخة عقودهم الى مراجعة مركز تطوع بغداد

اخر الاخبار

امريكا تجهيز حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية

اخر الاخبار

امريكا تجهيز حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية

اخبار العراق

طقس العراق : توقع انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد

اخبار العراق

تقرير : امريكا تحذر العراق من الاستمرار بالتعامل مع الصين

اخر الاخبار

كأس العالم في قطر.. تشكيلة منتخب المغرب أمام كندا

اخبار العراق

استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخر الاخبار

مصدر من البرلمان : موازنة عام 2023 ستصل الى المجلس يوم الخميس المقبل

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية : ضبط مستلزمات طبية ومواد ممنوعة من الاستيراد

اخر الاخبار

علاوي يبحث مع وفد تحالف الأنبار آخر مُستجدات الأوضاع السياسية الراهنة

اخر الاخبار

الخارجية السعودية تعلن آلية سهلة للحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب لاعلى مستوى في أسبوعين