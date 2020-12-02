حكومة الاقليم: سنقترض 355 مليون دولار لحين وصول المبالغ من بغداد

أكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد قريبا لبحث المشاكل العالقة، فيما أشارت إلى أن حكومة الإقليم ستقترض 355 مليون دولار لسد العجز الحاصل.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “حكومة إقليم كردستان مصرة على دفع مستحقات الموظفين”، لافتا إلى أن “حكومة الإقليم ستقترض 355 مليون دولار لسد العجز لحين وصول المبالغ من بغداد”.

وأضاف، أن “حكومة الإقليم تمكنت من توفير 400 مليون دولار من الواردات لتوزيع الرواتب”، مبينا أن “حكومة الإقليم ستعمل كل ما عليها لنيل مستحقات الإقليم والموظفين على وجه الخصوص”.

وأشار إلى أن “وفد حكومة الإقليم سيزور بغداد قريبا”، مبينا أن “جميع الوفود التي أرسلت إلى بغداد كانت برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم والمفاوضات كانت جيدة ومفاوضاتنا مع بغداد تكون مستمرة”.

وتابع، أن “الإقليم طالب المركز بحصة 17% من الموازنة ولكن هذا سيكون عن طريق الحوار”، لافتا إلى أن “المشكلة مع بغداد ليست مسألة الرواتب فقط”، مشيرا إلى أن “الحكومة المركزية وعدت بحل مسألة رواتب موظفي الإقليم”.