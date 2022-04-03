حكم صلاة التراويح للنساء بالمسجد.. 3 شروط تحسم الجدل

المستقلة /- ما حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد؟ سؤال تبحث عنه السيدات المسلمات حول العالم، قبل استقبال شهر رمضان المبارك، إذ تفضل العديد منهن الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، فارحات مهللات بأجواء ونسمات الشهر الكريم، بينما تلتزم أخريات بالصلاة داخل المنزل.

 

حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد
حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد، سؤال شائع، رد عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، موضحا أن الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها، مستندًا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» -أخرجه أبو داود في سننه-.

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد، مستشهدا أيضًا، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» أخرجه مسلم.

 

شروط الصلاة للنساء بالمسجد
في إطار توضيح حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد، حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 3 شروط رئيسية يجب على المرأة الالتزام بها خلال الذهاب إلى المساجد، كالتالي:

– ترتدي ثيابًا ساترة.

– تخرج غير متعطرة.

– يكون خروجها بإذن زوجها.

وأكد المركز، أنها المرأة إذا التزمت بتلك الشروط، يباح لها الخروج إلى المسجد من أجل أداء صلاة التراويح، لا سيما إذا خشيت أن تُقصّر في صلاتها، أو أن تُكسِّل عنها حال البقاء في بيتها.

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