حكم بالاعدام على ارهابي فجر سيارة مفخخة بمدينة النجف الاشرف

المستقلة/-أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم ارهابي اقدم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة النجف الاشرف.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الارهابي اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعد تفجيره لسيارة مفخخة نوع افيو في منطقة الانصار بمدينة النجف الاشرف بالاشتراك مع متهمين اخرين والذي أدى إلى اصابة عدد من المواطنين الابرياء باصابات مختلفة، إضافة إلى تعرض عدد من المحلات والمطاعم لإضرار مادية”.

وأضاف أن “الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 “.

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