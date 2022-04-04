حكم أخذ إبر الإنسولين خلال الصيام

المستقلة /- ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من مريض بالسكري يقول إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في النصف الساعة الأخيرة من الصوم؟

وقالت دار الإفتاء المصرية في ردها على السؤال: “لا مانع شرعاً من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحاً لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحاً”.

وفي سؤال آخر عن تأثير إعطاء المريض محلول عن طريق الوريد على صحة الصيام، قالت دار الإفتاء المصرية إن أخذ المحاليل عن طريق الوريد أثناء الصوم جائز شرعًا ولا يُفسد الصيام؛ إذ لا يحصل به وصول المادة المحقونة إلى الجوف.

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