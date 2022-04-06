حكاية الفنان “زهير عبد الكريم” .. يعشق البسطار العسكري السوري

المستقلة /- ينحدر الفنان زهير عبد الكريم من مدينة معربا بريف العاصمة السورية دمشق، ويوم ميلاد في 29 آب/ أغسطس 1960.

وعبد الكريم متزوج من الممثلة سوزان الصالح، وهي أخت الفنانة والمخرجة مها الصالح، عقيلة الفنان القدير أسعد فضة.

رزق عبد الكريم والصالح بثلاثة أولاد وهم “مجد، نوار، سعد”، وتقيم العائلة ما بين محافظة اللاذقية والعاصمة دمشق، كما اضطر عبد الكريم للسفر إلى ألمانيا، بحكم دراسة زوجته.

انطلاقته الفنية

درس عبد الكريم في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتخرج منه في عام 1983.

في حين ابتدأ الممثل زهير مشواره الفني قبل التخرج بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية والمسرحيات.

كما واجه عبد الكريم بعض العقبات في بداية مسيرته الفنية، بيد أنه استطاع أن يشارك في العديد من الأعمال.

وكان من أوائل مسلسلات زهير، حرب السنوات الأربع في عام 1980، ثم ظهر في الخشخاش عام 1991.

ثم لمع نجم عبد الكريم، بعد أن حاز على دور نوري الأعور في مسلسل الدغري في عام 1992.

حيث ظهر زهير عبد الكريم إلى جانب الفنان دريد لحام، فانكشفت بوضوح ملامح الشخصية الكوميدية للفنان زهير.

كما مثل عبد الكريم في عام 1995 في الجزء الأول من المسلسل الكوميدي يوميات مدير عام، إلى جانب الفنان القدير أيمن زيدان.