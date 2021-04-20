حقيقة وفاة مؤسس طيور الجنة

المستقلة /- نفى الفنان إبراهيم السيلاوي صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاة مؤسس ومدير قناة طيور الجنة خالد مقداد.

وقال السيلاوي في منشور له على موقع فيسبوك مساء الثلاثاء: “كل من يسأل عن الحبيب أبا الوليد خالد مقداد.. أموره طيبة ونسأل الله له تمام الصحة والعافية، ولا صحة للإشاعات”.

ويرقد مقداد في العناية الحثيثة بالكويت حيث يقيم إثر إصابته بفايروس كورونا، وفق ما ذكر مقرب من العائلة.

ونشرت عائلة مقداد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب من متابعيها الدعاء لمقداد بالشفاء العاجل.

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