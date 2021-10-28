حقيقة “وفاة سوسن” بدر بسبب فايروس كورونا

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر وفاة الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر.

في التفاصيل ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة سوسن بدر بسبب فايروس كورونا وتصدر اسم الفنانة سوسن بدر محركات البحث وسط صدمة كبيرة من الجمهور حول صحة الاخبار المتداولة.

ردا عن الاخبار التي تداولت في الساعات الاخيرة عن الفنانة سوسن بدر ، نفت نقابة الممثلين في مصر وفاة الفنانة سوسن بدر التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية حيث أكد عضو النقابة منير مكرم أن الفنانة سوس بدر بخير وبصحة جيدة.

ونقلت مصادر اخبارية عديدة نقلا عن مصادر بالنقابة تكذيبها هذه الأنباء، كما أشارت إلى أن الفنانة سوسن بدر “بصحة جيدة” ولا تعاني من الامور التي تم تداولها بشأن صحتها داعية الجمهور الى عدم نشر تلك الشائعات ونقلها دون التاكد من صحتها.

الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر تألقت مؤخرا بمسلسل ” زي القمر ” الى جانب الفنان إيهاب فهمي وعدد من الفنانين و تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.