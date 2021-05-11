حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

المستقلة /- نفت مصادر مطلعة انباء وفاة الفنان سمير غانم وقالت انه يرقد في العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة، موضحة بأن أجهزة جسده توقفت بشكل مفاجئ نتيجة تعرضه لأزمة صحية.

وكان الفنان المصري القدير دخل المشفى اثر إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19، وأكدت التقارير الطبية بأن غانم عانى في الأيام الماضية من ضاعفات وصلفتها وسائل اعلام مقربة “بالخطيرة”.

وبحسب ما نقل الاعلام المصري، فإن سمير غانم عانى من نقص الاوكسجين مما استدعى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي ورقوده في العناية الحثيثة، فضلا عن خلل في بعض وظائف الجسد مثل الكليتين.

وعن زوجته التي نقلت معه لذات السبب، اوضحت التقارير الطبية استقرار حالتها وتماثلها للشفاء، غير أنها لا تزال قابعة تحت الأنظار.

نفت مصادر طبية ما أشيع مؤخرًا حول وفاة دلال عبدالعزيز زوجة سمير غانم، مؤكدة انها خضعت للعزل عدة ايام ثم نقلت الى غرفة العناية المركزة، الا انها تتماثل للشفاء حاليا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

مصر.. هروب مصلين من المسجد أثناء صلاة التراويح  ..صور

اخبار العراق

كهرباء ميسان تبدء بمشروع استحداث مغذيات لمناطق شمال العمارة

اخبار مصر

قائمة بأكثر الفنانين العرب ثراءً وأشدهم فقراً

اخر الاخبار

الكويت.. صدور عفو أميري

اخر الاخبار

الأردن يتحرى هلال شوال اليوم

اخر الاخبار

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

اخر الاخبار

صواريخ القسام تحوّل عسقلان إلى مدينة أشباح

اخر الاخبار

صواريخ القسام تحوّل عسقلان إلى مدينة أشباح

اخر الاخبار

حماس تعلن معركة نداء القدس وتطلق 100 صاروخ فجر اليوم

اخر الاخبار

اسرائيل تشن عدواناً على غزة تحت مسمى : حارس القلاع

اخر الاخبار

بعد تهديد أبو عبيدة .. الاحتلال ينسحب من المسجد القبلي في الأقصى

اخر الاخبار

كيف تقوي نظرك وتحافظ على سلامته

اخر الاخبار

نصائح مهمة.. عند تنظيف أسنانك

اخر الاخبار

أبو عبيدة يرعب الاحتلال الاسرائيلي بتغريدة

اخر الاخبار

334 مصابا خلال المواجهات مع الاحتلال في القدس

اخر الاخبار

كتائب القسام للاحتلال: نادتنا القدس فلبينا وإن زدتم زدنا

رياضية

لاعبو منتخب العراق يتلقون لقاح كورونا