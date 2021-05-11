حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

المستقلة /- نفت مصادر مطلعة انباء وفاة الفنان سمير غانم وقالت انه يرقد في العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة، موضحة بأن أجهزة جسده توقفت بشكل مفاجئ نتيجة تعرضه لأزمة صحية.

وكان الفنان المصري القدير دخل المشفى اثر إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19، وأكدت التقارير الطبية بأن غانم عانى في الأيام الماضية من ضاعفات وصلفتها وسائل اعلام مقربة “بالخطيرة”.

وبحسب ما نقل الاعلام المصري، فإن سمير غانم عانى من نقص الاوكسجين مما استدعى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي ورقوده في العناية الحثيثة، فضلا عن خلل في بعض وظائف الجسد مثل الكليتين.

وعن زوجته التي نقلت معه لذات السبب، اوضحت التقارير الطبية استقرار حالتها وتماثلها للشفاء، غير أنها لا تزال قابعة تحت الأنظار.

نفت مصادر طبية ما أشيع مؤخرًا حول وفاة دلال عبدالعزيز زوجة سمير غانم، مؤكدة انها خضعت للعزل عدة ايام ثم نقلت الى غرفة العناية المركزة، الا انها تتماثل للشفاء حاليا.