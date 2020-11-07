حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى بسبب كورونا

المستقلة/- أكد الفنان إيهاب فهمى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنانة نشوى مصطفى بخير، وأنها تتلقى العلاج من فيروس كورونا، ولا صحة للشائعات السخيفة حول وفاتها.

وطالب فهمي الصحافة ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تحرى الدقة قبل التعاطى مع مثل هذه الشائعات.

كانت بعض الصفحات على موقع فيس بوك قد أشارت إلى وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد أيام من دخولها المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وجهت الفنانة نشوي مصطفي، الشكر إلى كل زملائها في الوسط الفني الذين وقفوا بجوارها في محنتها الأخير عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية : “أشكر كل الناس اللى بتدعيلي وعيطت لما كل زمايلي بلا استثناء كانوا قلقين عليا.. كل الناس يدعولي وخلوا بالكوا من إجراءات الوقاية تاني، رعبي على ولادي اللي مش عايزين يبعدوا عني وخايفة عليهم وإهمالي كان ممكن يؤذي ولادي وزوجي”.

وتابعت نشوى: “أنا استهونت أوي ومكنتش بكذب نفسي إن هيجيلي كورونا.. وبقول للناس أرجوكم الكمامة أم 3 جنيه هتحميكم من ألم صعب وقاسي المرض ده خبيث”.