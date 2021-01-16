حقيقة وجود شقيق توأم للفنان فريد شوقي

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المستقلة/ منى شعلان/ نفت الفنانة المصرية، رانيا فريد شوقي، لأول مرة شائعة وجود شقيق توأم  لوالدها ، تلك الشائعة التى يتم ترديدها عبر المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار السنوات الماضية.

ونشرت رانيا، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لوالدها مع شقيقه، وعلقت عليها قائلة: “أبويا وعمي اللواء أحمد شوقي.. من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجودة على مواقع كتير على السوشيال ميديا إن فريد شوقي له أخ توأم، وده غلط”.

وأضافت: “بابا أكبر أخواته، يعني بابا الكبير، وعمي الأخ الأصغر، هما شبه بعض فعلاً، بس مش توأم، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته”.

وفى سياق آخر يعرض للفنانة رانيا فريد شوقي حاليا مسلسل”ضربة معلم”على قناة cbc الفضائية، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل، حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء فى العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

 

 

 

 

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