حقيقة عودة اغلاقات في الاردن بسبب كورونا

المستقلة / – طالب الدكتور غازي شركس مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ، بالإلتزام بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد و المحافظة على التباعد الجسدي وتجنب المصافحة والتقبيل،في ارتفاع نسب الفحوصات الإيجابية المتعلقة بالفيروس، مما يتطلب مزيدا من الرقابة.

وأشار شركس إن الوضع الوبائي هو الذي يحدد مسارنا الوبائي من خلال تلقي المطعوم المضاد لفيروس كورونا المستجد واتباع سبل الوقاية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي بحسب المملكة

في حين أضاف ان الاغلاقات مسألة غير عملية من فترة طويلة

وبالنسبة لإرتفاع أعداد الاصابات وربطها بعدم الالتزام باجراءات السلامة في مهرجان جرش قال شركس: “قد يكون هناك نوع من المساهمة بذلك ولكن ذلك ليس الخرق الوحيد فهنالك اناس يتصرفون وكأن الوباء انتهى رغم اننا ما زلنا بحاجة لوقت للسيطرة”.

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