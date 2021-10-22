حقيقة طلاق الفنانة نانسي عجرم

المستقلة /- رد طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم على الأنباء المتواردة حول طلاقهما. قال فادي الهاشم: “نانسي أكيد أمانة، وأتعجب من أين خرجت هذه الأخبار، أنا في طريقي للمنزل لأفهم ماذا يحدث”، وذلك عبر موقع Btrending اللبناني.

كان الصحفي اللبناني إيلي باسيل، نشر صورة لنانسي عجرم وزوجها عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق عليها بجزأ من أغنية نانسي “عاتب ولوم” من ألبومها الأخير، وكتب: “عاتب ولوم من غير فراق
أكيد هنوصل لإتفاق
لو مش عشانا في حدّ بينا
ممكن يضيع من الفراق”.

أغنية “عاتب ولوم” من كلمات أحمد عرفان وألحان محمد رحيم وتوزيع محمد مصطفى. يذكر أن نانسي عجرم وفادي الهاشم تزوجا في 2008، وأنجبنا 3 فتيات.

 

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