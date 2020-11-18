حقيقة صادمة .. الكمية الإجمالية لـ كورونا التي أصابت العالم بحجم ملعقة الشاي

المستقلة /سرى جياد/ أكد عالم أسترالي أن كمية فيروس كورونا المستجد التي أصابت البشر في جميع أنحاء العالم حتى الآن تساوي تقريبا حجم ملعقة الشاي.

وبحسب صحيفة (ذا صن )البريطانية، فقد أشار مات باركر، عالم الرياضيات الأسترالي إلى أن الكمية الإجمالية للفيروس التي أصابت أكثر من 53 مليون شخص حول العالم تبلغ حوالي 8 ملليلتر فقط، أي ما يعادل تقريبا حجم ملعقة الشاي.

ووضع باركر عدة افتراضات للتوصل إلى هذه النتيجة، التي علق عليها قائلا”كل الفوضى الواقعة في العالم الآن تعود إلى كمية فيروس بحجم ملعقة صغيرة”.

وأضاف “جسيم الفيروس صغير جدًا، رغم قدرته الكبيرة على تدمير الخلايا الأخرى”.

وقام باركر بإجراء تقييم على 300 ألف حالة إصابة جديدة يومية في جميع أنحاء العالم من خلال تقدير عدد الخلايا في كل مصاب بالفيروس بناءً على المسحات الطبية والأبحاث.

وبافتراض أن كل حالة جديدة أصيبت لمدة 14 يومًا، قام بعد ذلك بحساب عدد الأشخاص الذين يحملون الفيروس حاليًا.

وتوصل باركر في النهاية إلى أن الكمية الإجمالية للفيروس التي أصابت أكثر من 53 مليون شخص حول العالم تبلغ حوالي 8 ملليلتر.

يذكر أن عدد الوفيات بالفيروس تجاوز المليون و327 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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