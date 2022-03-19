حقيقة تناول السمك مع اللبن يسبب التسمم

المستقلة /- يسمع الكثير من الأشخاص عبارات عن تناول السمك مع اللبن في وجبة واحدة. على أنها تسبب التسمم الغذائي. ويتم التحذير من جمعهما معاً. ولكن ما مدى مصداقية هذه العبارات. تعرف إلى الإجابة في هذا المقال التالي:

يشكل الحليب أفضل مصدر للكالسيوم، باعتباره العنصر الغذائي الذي يحمي من هشاشة العظام، ومن أوجاع داء الشقيقة والسمنة.

وأشارت الدراسات إلى أن ما من سبب وجيه يمنع تناول السمك واللبن أو الحليب في طبق واحد أو بشكل متتالي في اليوم، إلا أنه وفي حال حدوث أي حالة تسمم، فمزج هاذين المكونين ليس السبب بل قد يكون احتساء الحليب قبل تناول السمك أو بعده هو السبب في حال فساد المنتج أو أحد مشتقاته.

بحيث يعتبر اللبن أو السمك أيضاً من المنتجات القابلة للتلوث بالجراثيم والبكتيريا بشكل سريع، وبالتالي فإن فساد أحد هاذين المنتجين قد يسبب البهاق أو التسمم بحد ذاته ولا علاقة لمزجهما مع بعضعهما بهذا الأمر.

لكن وفي كلتا الحالتين احرص على شراء هذه المنتجاب من مصادر موثوقة لتجنب هذه المشكلات الصحية والتي تظهر بمعظمها على شكل قيء وإسهال وأوجاع في المعدة والتي تشبه إلى حد كبير أعراض التسمم الغذائي.

 

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