حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفنانة المصرية شيماء سيف الجدل حول انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر،خاصة أن كلا منهما ألغى متابعة الآخر على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”.

ولم تكتفي سيف بذلك فقط بل كتبت رسالة غامضة، عبر خاصية “استوري” حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وقالت: “كل شيء نصيب.. الحمد لله على كل حال”.

وتساءل الجمهور هل انفصلت فعليا شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر بعد زواج دام أكثر من عامين، أم أنها مجرد دعابة، خاصةً أن زوجها كارتر التزم الصمت حتى الآن، ولم يعلق تماما بخصوص الموضوع سواء بالنفي أو التأكيد، بينما كتبت شيماء تلك الرسالة فقط.

تزوجت شيماء سيف من زوجها محمد كارتر، في 19 أكتوبر 2018، وحضر حينها حفل زفافهما عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، كان أبرزهم كل من: محمد رمضان، وفاء عامر، ودنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وحسن الرداد، ونجوم مسرح مصر، والإعلامية منى الشاذلي، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي.

وكان آخر أعمال الفنانة شيماء سيف، مسلسل “في بيتنا روبوت”، وشاركها بطولته كلا من عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، شيرين، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر

اخبار مصر

الإمارات تصدر عملة ورقية جديدة لهذا السبب

اخر الاخبار

الملك عبدالله يوجه كلمة للأردنيين اليوم بسبب التطورات الأخيرة فى المملكة

اخبار الاردن

الأردن.. قرار جديد بشأن حظر النشر في قضية الأمير حمزة

اخر الاخبار

على غرار “الملك أحمس”.. بلاغ للنائب العام ومطالبات بوقف مسلسل “الطاووس”

اخر الاخبار

إلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضاً للطيار الموقوف

اخر الاخبار

العراق ..تأجيل القمم العربية..رسائل سلبية!!

اخر الاخبار

العراق ..تأجيل القمم العربية..رسائل سلبية!!

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” في مهرجان “هات داکس” السينمائي الدولي

اخر الاخبار

اليابان تقدم الدعم للنازحين والعائدين واللاجئين السوريين في العراق

اخبار العراق

(الاحلام الصغيرة)  الإصدار الأول لقاصة “صغيرة” من ميسان

اخبار العراق

الجربا ينتقد السياسيين الذين يحاولون استغلال ملف المحاضرين

اخبار مصر

شاهد: مصر.. لحظة القبض على قاتل الطفلة ريماس

اخر الاخبار

الكويت… اجراء مباحثات بين الدبيبة ونواف الصباح في قصر البيان

اخبار مصر

شكرى : مصر حريصة على سبيل الخروج من الأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان

اخبار السعودية

السعودية تحدد كيفية أخذ تصاريح العمرة والصلاة فى المسجد الحرام

اخر الاخبار

للمرة الثانية.. تأجيل القمة بين الأردن والعراق ومصر لهذا السبب