حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي

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أعلنت الفنانة منى زكي عن حقيقة تجاهلها للإعلامية بوسي شلبي أثناء تسليم تكريمها في حفل الدير جيست قائلة: “أنا مشفتش حاجة وحشة ومفيش حاجة بيني وبين بوسي ومعملتش كده ولو هي حست كده فأكيد مش مقصودة”.

وعن فيديوهاتها مع أحمد حلمي قالت: “هو اللي بينزل أنا مش شاطرة في السوشيال ميديا”.

وكشفت منى زكي عن مشاركتها في رمضان 2022 بمسلسل جديد من إخراج كريم الشناوي وتأليف مريم نعوم، قائلة إن المسلسل يضم في فريق العمل أبطالاً ونجوماً مهمين”.

وعن تفاصيل دورها أوضحت بأن الوقت مازال مبكرًا للكشف عن الشخصية.

و يشار إلى أن منى زكي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن” والذي حققت به نجاحاً كبيراً عوض فترة الغياب الطويلة التي غابتها عن الدراما منذ مشاركتها في آخر عمل قدمته مسلسل “أفراح القبة”، وشاركها في بطولة “لعبة نيوتن” كل من محمد فراج ومحمد ممدوح.

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