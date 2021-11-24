حقوق الصحفيين: سلطات الإقليم مارست العنف  ضد وسائل الإعلام في السليمانية

المستقلة/- أكدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن سلطات الإقليم قد مارست اقسى انواع العنف المفرط ضد وسائل الإعلام المتواجدة في التظاهرات السلمية في السليمانية.

وقال رئيس الجمعية إبراهيم السراج أن الجهات الأمنية في الاقليم منعت وبقوة كل الصحفيين ووسائل الإعلام من إجراء أي تغطية للانتهاكات التى مارستها سلطات الإقليم في ظروف بالغة الخطورة لاتخلوا من التهديدات والعنف المفرط لوسائل الإعلام .

ونقل عن عدد من الصحفيين من داخل تظاهرات السليمانية قولهم أن قوات الأمن التابعة للاقليم قد تلقت أوامر من قيادتها نصت على عدم السماح لوسائل الإعلام من الوصول إلى التظاهرات ومنعهم واعتقالهم دون النظر إلى التراخيص الرسمية التى منحتها سلطات الإقليم الصحفيين وأنهم اضطروا إلى عدم حمل البطاقات الصحفية وادواتهم الصحفية . واعربت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن استغرابها من عدم تفاعل المنظمات الدولية المختصة من التعاطي مع تلك الانتهاكات بمهنية أو حتى اصدار تقارير عن تلك الاعتداءات التى تعرضت لها وسائل الإعلام المتواجدة في السليمانية .