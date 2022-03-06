حقوق الصحفيين تدعو الحلبوسي لانصاف الإعلامي طامي المجمعي

المستقلة/-  دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين رئيس مجلس النواب الى ضرورة انصاف الإعلامي طامي المجمعي عضو نقابة الصحفيين العراقيين ورفع الظلم والحيف الذي لحق به من قبل رئيس مجلس النواب السابق الذي أخذ درجته الوظيفية وانهى عقده بتاريخ 2017/4/17 لصالح اقارب أحد النواب.

وقال رئيس الجمعية إبراهيم السراج ان الإعلامي طامي المجمعي لديه خدمة في البرلمان أكثر من ست سنوات وهو من العوائل التي جاهدت ضد الدواعش والتنظيمات الإرهابية ولديه اكثر من ( 10) شهداء . وحاصل على شهادةالبكالوريوس في كلية الآداب قسم الاعلام صحافة جامعة بغداد للعام 1999- 2000 .

وشدد السراج على ضرورة تعاطي رئيس مجلس النواب مع قضية الإعلامي طامي المجمعي من الناحية الإنسانية وابداء المساعدة وإعادته إلى وظيفته السابقة في المجلس.

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حقوق الصحفيين تدعو الحلبوسي لانصاف الإعلامي طامي المجمعي

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