حقوق الانسان تنتقد اجراءات الحكومة لمواجهة انتشار سلالة كورونا الهندية

المستقلة /- انتقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إجراءات الحكومة بشأن أزمة الجائحة واحتمالية تفشي السلالة الهندية.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في تصريح تابعته المستقلة اليوم السبت، إنَّ “الإجراءات الحكومية لمواجهة خطر انتشار السلالة الهندية لكورونا ما زالت بسيطة ولا ترقى إلى اليات وتعليمات حقيقية ورصينة لمنع انتقالها إلى البلاد”.

وأشار البياتي، إلى “عدم وجود محاسبة حقيقية لمخالفي تعليمات الحظر بعد الساعة الثامنة، إذ يستمر المواطنون بتجوالهم بمركباتهم على الرغم من انتشار نقاط التفتيش، إلى جانب الافتقار لحملات إعلامية تشير إلى أنَّ الفيروس متطور، فما زالت الإجراءات الخاصة بالتوعية نفسها منذ عام ونصف”.

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