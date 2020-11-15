حقوق الانسان تحمل الحكومة مسؤولية عدم محاسبة قتلة المتظاهرين

المستقلة /  -حملت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الحكومة مسؤولية تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق بأحداث تشرين وعدم محاسبة قتلة المتظاهرين لغاية الآن.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في بيان إن التحقيقات في أحداث تشرين لم تعلن لحد الان رغم مرور فترة طويلة على بدء اللجان التحقيقية والمشكلة من قبل الحكومة.

وأضاف أن عملية جبر الضرر للشهداء والجرحى وعوائلهم تقتضي الانصاف بتقديم الجناة للعدالة وتعويض الضحايا بشكل كامل عما لحقهم من اضرار بسبب استخدام العنف المفرط.                                                .

ودعا الغراوي كافة عوائل الضحايا من القتلى والجرحى من المتظاهرين بتقديم بلاغات او شكاوى لدى مكاتب المفوضية لغرض توثيقها و احالتها الى محكمة حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أكد تقرير لمعهد بروكينغز الأمريكي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقاعس عن تنفيذ التعهدات التي أطلقها لدى تسلمه المنصب منها محاسبة قتلة المحتجين.

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