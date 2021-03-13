حقوق الانسان : الخروقات الامنية المتكررة مرفوضة بشكل تام

المستقلة/_ سرى جياد/ عبر عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي عن الرفض الشديد للخروقات الامنية الاخيرة .

وقال الغراوي” للمستقلة” ان عمليات الاستهدافات التي تحصل لناشطين ومدونين وللعوائل في منازلهم تمثل انتهاكا صارخا لمنظومة الامن .

واكد على الحكومة ان تاخذ مسؤوليتها في المتابعة والتحقيق وتوفير بيئة مناسبة للناشطين والاعلاميين والمدونين وممارسة حقهم المكفول دستوريا بكل حرية ،ووضع حدا للقضاء على الانتهاكات التي تحدث لحرمة البيوت والحفاظ على حياة الجميع.

من جانبه تحدث عضو المفوضية علي أكرم البياتي لايمكن للمفوضية ان تكون بديلا عن المؤسسة الامنية ولاعن القضاة ،فهي مسؤولية الدولة والحكومة التنفيذية بحماية أرواح المواطنين سواء متظاهرين اوغيرهم.