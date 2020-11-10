حقوق الإنسان: لا يمكن استئناف دوام المدارس في العراق

المستقلة /- أكدت مفوضية حقوق الانسان في العراق الثلاثاء (١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠) عدم امكانية استئناف الدوام الرسمي للطلبة خلال المرحلة المقبلة، مبينة ان الحكومة لم توفر الضمان الصحي الإجراء الاحترازي لأكثر من ١١ مليون طالب.

وقال مسؤول الملف الصحي وعضو المفوضية “علي البياتي” في تصريح تلقته المستقلة أن البنى التحتية للمدارس معروفة ولا يمكن الاعتماد عليها في مسائل التباعد الاجتماعي.

واضاف ان الحكومة لم توفر وسائل الوقاية والتعفير ضد فيروس كورونا للاسواق والمرافق العامة فكيف يتم توفيرها بشكل يومي إلى المدارس،حيث لاتوجد اي ضمانات من قبل الحكومة لصحة 11 مليون طالب في حال تم استئناف الدوام الرسمي.

وأوضح البياتي، ان الحل الوحيد هو الاعتماد الكلي على التعليم الالكتروني ومنع الاختلاط مع الزام شركات الهاتف النقال والانترنيت بتوفير الانترنيت بشكل سريع ومعقول، بحسبه.