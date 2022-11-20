حقوق الإنسان تقيم ورشة لمنتسبات شرطة كربلاء للتعريف بحقوق المرأة

المستقلة / علي النصر الله / .. أقامت المفوضية العليا لحقوق الانسان مكتب كربلاء، ورشة عمل حول ( التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة ) وذلك على قاعة المؤتمرات لدى المكتب ، واستهدفت مجموعة من النساء المنتسبات لدى قيادة شرطة كربلاء .

وقال مدير المكتب ماجد المسعودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاحد عقب انتهاء الورشة ، إن “الورشة ناقشت قرار ١٣٢٥ الذي يهدف الى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها من خلال النهج القائم على الحقوق للمشاركة في صنع القرار”.

واضاف وضرورة “اشراك المرأة بكافة اللجان الخاصة بتطبيق هذا القرار ودعمها بكافة المجالات والانشطة لتولي مراكز المسؤولية في المحافظة “.

وأوضح إن “الورشة عرفت المشاركات النوع الاجتماعي بشكل مفصل ، كذلك استراتيجيات وسياسات النوع الاجتماعي والفرق بينه وبين الفكر الغربي والفرق بين حقوق المرأة والمساواة مع الرجل والنوع الاجتماعي حسب العرف والاسلام “.

واشار الى إن “الورشة تطرقت أيضا الى دور الشرطة المجتمعية ومهامها وواجباتها في دعم حقوق المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي” .