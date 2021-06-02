حقوق الإنسان تحذر من “أزمة إنسانية” في مخيمات النازحين بظل أجواء الصيف الحار

حقوق الإنسان تحذر من “أزمة إنسانية” في مخيمات النازحين بظل أجواء الصيف الحار

المستقلة /- سرى جياد/ حذر عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي من زيادة معاناة النازحين في المخيمات في الأجواء الحارة من الصيف.

وفي تصريح له لـ المستقلة يقول الغراوي “نحذر من ان استمرار بقاء النازحين في المخيمات والذي سيؤدي الى زيادة معاناتهم وخصوصا في هذه الاجواء الحارة والظروف الصحية من انتشار جائحة كورونا والتي نامل من وزراة الصحة اطلاق حملة للتلقيح في كافة المخيمات .

ودعا الغراوي الحكومة الى تحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية بغلق كافة المخيمات داخل العراق والبالغة (26) مخيم واعادة النازحين طوعا الى مناطقهم مع تقديم منحة عودة لكل عائلة نازحة بقيمة 5ملايين دينار وخصوصا بعد تحسن ايرادات الموازنة العامة واخضاع النازحين وخصوصا النساء والاطفال منهم الى برامج التاهيل النفسي والدعم الثقافي والعلمي .

واضاف ان النازحين تعرضوا لصدمات نفسية ومشاكل صحية وفقد العديد من الاطفال حقهم في التعليم بسبب بقاءهم في المخيمات .

واضاف ان عدم صرف التعويضات وتامين متطلبات العودة الطوعية واعادة اعمار المناطق المدمرة لهم وعدم معالجة الاوضاع الاقتصادية لهم قد تكون تكون ابرز المعوقات التي تحول دون عودتهم طوعا .