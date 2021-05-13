حقل الرميلة النفطي يفصح عن أدائه للعام 2020

المستقلة/- اعلنت هيئة تشغيل الرميلة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج ادائها خلال العام 2020.

وقالت الهيئة في بيان إن “معدل الانتاج بلغ 1.392 مليون برميل باليوم على الرغم من الأثر الذي خلفه كلٌّ من جائحة فايروس كورونا المستجد وتقليص موازنة الهيئة، والامتثال لطلب شركة نفط البصرة لخفض مستوى الانتاج ضمن التزام العراق لطلب منظمة اوبك لخفض حجم صادرات العراق النفطية”.

وعزت “الاداء القوي خلال العام 2020 الى تفاني القوى العاملة في الحقل، والتي يؤلف الكادر العراقي منها ما نسبته 96%، ونجاحها في التعاطي مع تحديات جديدة”.

وأكدت الهئة في بيانها أن من “جملة منجزات الرميلة الاخرى خلال العام 2020 تسجيل رقم قياسي في مستوى حقن الماء حيث بلغ المعدل 1.35 مليون برميل ماء باليوم، وهو معدل لم يتم تسجيله من قبل في الحقل”، مبيناً أنه “تم ادخال تقنيات جديدة لرفع مستوى الكفاءة و تم حفرُ 21 بئراً جديدة وخضع 115 بئرا لعملية تحسين او تجديد، واكمال 7000 عملية خدمة آبار لادامة مستوى الانتاج، فيما اسهمت عمليات الصيانة الوقائية وعمليات الاصلاح بضمان استمرار اداء المنشآت الحقلية المتقادمة”.