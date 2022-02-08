حقائق غريبه.. ترامب كان يأكل وثائق ممزقة خشية اكتشافها

المستقلة /- كشفت مساعدة البيت الأبيض السابقة أوماروزا مانيغولت نيومان، أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان “يمضغ ويأكل وثائق ممزقة”، خشية من أن يتم كشفها علنا.

وقالت مانيغولت نيومان إن ترامب “أحب تمزيق تلك الوثائق لأنه أصبح مدركا أن الكثير من هذه الوثائق الحساسة سيتم الكشف عنها في وقت ما”، مشيرة إلى أنه في إحدى المرات و”بعد أن غادر (محامي ترامب السابق) مايكل كوهين المكتب البيضاوي ودخلت من بعده، كان دونالد يمضغ ما مزقه للتو”.

ولفتت إلى أن “الأمر كان غريبا جدا لأنه مصاب برهاب الجراثيم ولا يضع الورق في فمه أبدا”، مضيفة: “كان لديه عادة تمزيق هذه الأشياء… قلبي مع الأشخاص المسؤولين عن الذهاب إلى صناديق القمامة و استعادة هذه الوثائق”.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات بعد يوم واحد من مصادرة السلطات الأمريكية عدة صناديق تحتوي على رسائل سياسية تابعة للبيت الأبيض كانت محفوظة بطريقة مخالفة للقانون في مقر إقامة ترامب، بولاية فلوريدا.

 

 

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